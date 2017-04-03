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9:32, 3 апреля 2017 765
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В Скопине после перестрелки задержали торговцев оружием

В Скопине после перестрелки задержали торговцев оружием

В субботу, 1 апреля, на окраине Скопина с поличным задержали организованную группировку из пяти человек. Их подозревают в незаконной торговле оружием, со ссылкой на личный источник пишет «АиФ-Рязань».

«Задержали членов группировки прямо во время продажи оружия, после получения денег, — цитирует собеседника издание. — Для задержания одного из членов ОПГ полиции пришлось применить оружие. Человек пытался убежать, но его остановили выстрелом в руку».

Отмечается, что на товар претендовали покупатели из Рязани и близлежащих регионов. В настоящее время оперативные мероприятия продолжаются.


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