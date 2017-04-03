В Рязанской области ожидается сильный туман

В первой половине дня 3 апреля на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 м.
При тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий. Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо:
лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;
пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;
водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;
водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
помните, что на скользкой дороге нельзя тормозить резко.
Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Обратите внимание, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге.