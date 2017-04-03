Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:57, 3 апреля 2017 772
 0    0

В Рязани начали тестировать электронные билеты в маршрутках

В Рязани начали тестировать электронные билеты в маршрутках

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани начали тестировать электронные билеты в маршрутках. Об этом корреспонденту RZN.info рассказал водитель маршрута №98 в понедельник, 3 апреля.

По его словам, электронный терминал в его машине появился в конце марта. Пока пассажиры не могут самостоятельно оплачивать проезд с помощью электронных карт. Сейчас водитель тестирует работу льготной и студенческой транспортной карты «Электронная Рязань».

«Пока никаких тарифов на проезд нет. Я просто проверяю работу карт. Одна из них уже перестала работать», — поделился собеседник. Он также отметил, что стал первым водителем в Рязани, который установил электронный терминал в маршрутке.

Напомним, летом 2017 года во всех рязанских маршрутках начнут работать электронные билеты, однако у пассажиров останется возможность расплачиваться наличными.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
11:57, 3 апреля 2017
В Рязани начали тестировать электронные билеты в маршрутках
11:16, 3 апреля 2017
Улицу в центре Рязани перекроют на двое суток
11:03, 3 апреля 2017
На участке улицы Октябрьской запретят парковаться 2
8:57, 3 апреля 2017
«Я попал». Рязанских водителей предупредили об опасном колодце в Песочне
12:35, 2 апреля 2017
Австрийская авиакомпания отказалась от самого короткого в мире рейса
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 часа назад
Разум когда-нибудь победит. В Солотче запретят строить жилье?

Разум когда-нибудь победит. В Солотче запретят строить жилье?

В пригороде Рязани расположен курортный поселок Солотча. Это великолепное место для отдыха и поправки здоровья в любое время года.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:12, 20 марта 2017 32 477
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
19:30, 26 марта 2017 24 639
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 36
14:49, 24 марта 2017 22 246
В рязанском ночном клубе девушка разделась догола за подарочный сертификат. Видео 6
12:27, 25 марта 2017 20 393
Появилось видео с места трагической аварии в Луховицком районе
16:40, 25 марта 2017 17 577
Установили личности погибших в Луховицком районе подростков. Видео 3
Все новости
Голосования

Кого из рязанских руководителей вы считаете самым открытым?

Окончание опроса: 13.04.2017
Архив голосований
Форум