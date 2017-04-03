В Рязани начали тестировать электронные билеты в маршрутках. Об этом корреспонденту RZN.info рассказал водитель маршрута №98 в понедельник, 3 апреля.
По его словам, электронный терминал в его машине появился в конце марта. Пока пассажиры не могут самостоятельно оплачивать проезд с помощью электронных карт. Сейчас водитель тестирует работу льготной и студенческой транспортной карты «Электронная Рязань».
«Пока никаких тарифов на проезд нет. Я просто проверяю работу карт. Одна из них уже перестала работать», — поделился собеседник. Он также отметил, что стал первым водителем в Рязани, который установил электронный терминал в маршрутке.
Напомним, летом 2017 года во всех рязанских маршрутках начнут работать электронные билеты, однако у пассажиров останется возможность расплачиваться наличными.