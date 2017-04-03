В Рязани пропал 26-летний молодой человек

В Рязани ищут пропавшего 26-летнего Артема Лукашева. Информацию об этом опубликовали в группе поискового отряда «
В последний раз молодого человека видели 31 марта в 21:00 у ТЦ «Круиз». С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 182 сантиметра, спортивное телосложение, русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза
Был одет: черная легкая ветровка, темная футболка, синие джинсы, черные кроссовки.
Лукашев также может находиться в Ярославле.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52, 112.