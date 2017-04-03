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13:18, 3 апреля 2017 1 708
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В Рязани пропал 26-летний молодой человек

В Рязани пропал 26-летний молодой человек

В Рязани ищут пропавшего 26-летнего Артема Лукашева. Информацию об этом опубликовали в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в понедельник, 3 апреля.

В последний раз молодого человека видели 31 марта в 21:00 у ТЦ «Круиз». С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 182 сантиметра, спортивное телосложение, русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза

Был одет: черная легкая ветровка, темная футболка, синие джинсы, черные кроссовки.

Лукашев также может находиться в Ярославле.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52, 112.


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«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

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