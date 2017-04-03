В Песочне два автомобиля провалились в грунт. Фото

В Песочне два автомобиля провалились в грунт. Об этом сообщили пользователи группы «
Инцидент произошел в понедельник, 3 апреля, на улице Новоселов. «ГАЗель» и KIA провалились на парковке напротив супермаркета АТАК
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В Песочне два автомобиля провалились в грунт. Об этом сообщили пользователи группы «
Инцидент произошел в понедельник, 3 апреля, на улице Новоселов. «ГАЗель» и KIA провалились на парковке напротив супермаркета АТАК
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На выставке собрано 26 работ Евгения Каширина.