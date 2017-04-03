Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:02, 3 апреля 2017 449
 0    0

В Песочне два автомобиля провалились в грунт. Фото

В Песочне два автомобиля провалились в грунт. Фото

В Песочне два автомобиля провалились в грунт. Об этом сообщили пользователи группы «Подслушано у водителей в Рязани».

Инцидент произошел в понедельник, 3 апреля, на улице Новоселов. «ГАЗель» и KIA провалились на парковке напротив супермаркета АТАК


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
16:02, 3 апреля 2017
В Песочне два автомобиля провалились в грунт. Фото
15:57, 3 апреля 2017
В петербургском метро сработала самодельная взрывчатка — СМИ
15:49, 3 апреля 2017
В Санкт-Петербурге закрыли все станции метро
15:47, 3 апреля 2017
Путин прокомментировал взрыв в петербургском метро
15:35, 3 апреля 2017
В сети появились видео с места взрыва в питерском метро
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

На выставке собрано 26 работ Евгения Каширина.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:12, 20 марта 2017 32 699
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
19:30, 26 марта 2017 24 732
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 36
14:49, 24 марта 2017 22 398
В рязанском ночном клубе девушка разделась догола за подарочный сертификат. Видео 6
12:27, 25 марта 2017 20 446
Появилось видео с места трагической аварии в Луховицком районе
16:40, 25 марта 2017 17 641
Установили личности погибших в Луховицком районе подростков. Видео 3
Все новости
Голосования

Кого из рязанских руководителей вы считаете самым открытым?

Окончание опроса: 13.04.2017
Архив голосований
Форум