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21:38, 3 апреля 2017 416
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В Искре рязанец убил спящих детей в их кроватях — СМИ

В Искре рязанец убил спящих детей в их кроватях — СМИ

Фото: Pixabay.com

В Искре рязанец убил спящих детей в их кроватях. Подробности происшествия опубликовал «Московский комсомолец» в понедельник, 3 апреля.

Издание выяснило, что в субботу, 1 апреля, подозреваемый выпил много алкоголя, взял из дома нож и арбалет и пошел гулять по поселку. «Он был невменяем, ходил без верхней одежды, угрожал всем. Дошло до того, что его мать вызвала полицию. Его забрали. Мы вздохнули с облегчением. А на следующее утро в шесть утра он уже был у двери Оли. И уже опять пьян в стельку. Почему его отпустили? Ведь его должны были посадить на 15 суток. Уверена: тогда бы и Ольга, и дети остались бы живы», — рассказала подруга погибшей женщины.

На следующий день он вернулся из полицейского участка, взял нож и снова ушел из дома. «Оля, конечно, боялась, что он вернется. Детям сказала, чтобы пока ее не будет, дверь заперли и никого не пускали. Вечером я с ней созванивалась. «У нас все хорошо, младший уже спит, ребята тоже укладываются…» — поделилась подруга Ольги.

«Пока непонятно, выломал ли преступник дверь, или она сама впустила его. Но детей он убил в кроватках, когда они уже спали», — пишет «Московский комсомолец».

На похороны семьи собираются приехать родственники женщины из Кировской области, откуда они переехала в Искру около 15 лет назад.

Напомним, тела женщины и ее троих детей, погибших от множественных ножевых ранений, обнаружили вечером 2 апреля. На месте происшествия задержали бывшего мужа убитой.


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