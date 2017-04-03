В Искре рязанец убил спящих детей в их кроватях. Подробности происшествия опубликовал « Московский комсомолец » в понедельник, 3 апреля.

Издание выяснило, что в субботу, 1 апреля, подозреваемый выпил много алкоголя, взял из дома нож и арбалет и пошел гулять по поселку. «Он был невменяем, ходил без верхней одежды, угрожал всем. Дошло до того, что его мать вызвала полицию. Его забрали. Мы вздохнули с облегчением. А на следующее утро в шесть утра он уже был у двери Оли. И уже опять пьян в стельку. Почему его отпустили? Ведь его должны были посадить на 15 суток. Уверена: тогда бы и Ольга, и дети остались бы живы», — рассказала подруга погибшей женщины.

На следующий день он вернулся из полицейского участка, взял нож и снова ушел из дома. «Оля, конечно, боялась, что он вернется. Детям сказала, чтобы пока ее не будет, дверь заперли и никого не пускали. Вечером я с ней созванивалась. «У нас все хорошо, младший уже спит, ребята тоже укладываются…» — поделилась подруга Ольги.

«Пока непонятно, выломал ли преступник дверь, или она сама впустила его. Но детей он убил в кроватках, когда они уже спали», — пишет «Московский комсомолец».

На похороны семьи собираются приехать родственники женщины из Кировской области, откуда они переехала в Искру около 15 лет назад.

Напомним, тела женщины и ее троих детей, погибших от множественных ножевых ранений, обнаружили вечером 2 апреля. На месте происшествия задержали бывшего мужа убитой.