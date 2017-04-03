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16:53, 3 апреля 2017 217
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В джазе только девушки. В рязанском кафе выступит женская группа Smoozzy

В джазе только девушки. В рязанском кафе выступит женская группа Smoozzy

В среду, 5 апреля, в рязанском кафе «Фонтан» выступит необычная кавер-группа Smoozzy. В ее состав входят только девушки.

В Рязани всего две представительницы прекрасного пола выступают на концертных площадках с саксофоном. И обе эти девушки играют в группе Smoozzy.

Группа была создана год назад по инициативе одной из саксофонисток — Саны Шаландиной. Коллектив состоит из шести музыкантов и одной солистки.

Отличительная черта коллектива — оригинальный репертуар. На концерте в «Фонтане» гости услышат хиты таких известных исполнителей как Стиви Уандер, Джо Кокер, Принс и других. «Репертуар Smoozzy — это микс отличных мелодий и прекрасного настроения», — отметили организаторы.

Состав группы:

  • Виктория Зайцева (вокал);
  • Мария Карпова (клавиши);
  • Карина Фокина (бас);
  • Григорий Шаландин (барабаны);
  • Сана Шаландина (альт-саксофон);
  • Зина Толстова (тенор-саксофон).

Специальный гость — Станислав Глушенков (гитара).

Более подробную информацию о вечере можно получить во встречах концерта в сетях «ВКонтакте» и Facebook, а также в группе кафе «Фонтан» в «Одноклассниках».

Начало в 20 часов. Места на концерт можно забронировать на сайте или по телефону 96-36-04 (с 12 до 22 часов). Возрастная категория 0+.


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