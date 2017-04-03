В джазе только девушки. В рязанском кафе выступит женская группа Smoozzy

В среду, 5 апреля, в рязанском кафе «Фонтан» выступит необычная кавер-группа Smoozzy. В ее состав входят только девушки.
В Рязани всего две представительницы прекрасного пола выступают на концертных площадках с саксофоном. И обе эти девушки играют в группе Smoozzy.
Группа была создана год назад по инициативе одной из саксофонисток — Саны Шаландиной. Коллектив состоит из шести музыкантов и одной солистки.
Отличительная черта коллектива — оригинальный репертуар. На концерте в «Фонтане» гости услышат хиты таких известных исполнителей как Стиви Уандер, Джо Кокер, Принс и других. «Репертуар Smoozzy — это микс отличных мелодий и прекрасного настроения», — отметили организаторы.
Состав группы:
- Виктория Зайцева (вокал);
- Мария Карпова (клавиши);
- Карина Фокина (бас);
- Григорий Шаландин (барабаны);
- Сана Шаландина (альт-саксофон);
- Зина Толстова (тенор-саксофон).
Специальный гость — Станислав Глушенков (гитара).
Более подробную информацию о вечере можно получить во встречах концерта в сетях «
Начало в 20 часов. Места на концерт можно