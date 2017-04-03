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17:52, 3 апреля 2017 388
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В доме на улице Советской армии затопило подъезд. Видео

В доме на улице Советской армии затопило подъезд. Видео

В доме на улице Советской армии затопило подъезд. Видео появилось на Youtube в понедельник, 3 марта.

Инцидент произошел в первом подъезде дома №8. На кадрах видно, как вода течет по лестницам и перилам подъезда.


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1 день назад
В Рязани на косплей-фестивале костюмы персонажей показали около ста участников. Фоторепортаж

В Рязани на косплей-фестивале костюмы персонажей показали около ста участников. Фоторепортаж

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