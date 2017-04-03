В доме на улице Советской армии затопило подъезд. Видео появилось на Youtube в понедельник, 3 марта.
Инцидент произошел в первом подъезде дома №8. На кадрах видно, как вода течет по лестницам и перилам подъезда.
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В доме на улице Советской армии затопило подъезд. Видео появилось на Youtube в понедельник, 3 марта.
Инцидент произошел в первом подъезде дома №8. На кадрах видно, как вода течет по лестницам и перилам подъезда.
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