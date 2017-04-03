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11:48, 3 апреля 2017 384
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Сотрудника рязанского магазина задержали за неоднократную продажу алкоголя подросткам

Сотрудника рязанского магазина задержали за неоднократную продажу алкоголя подросткам

Сотрудника рязанского магазина задержали за продажу алкоголя подросткам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские узнали, что в одном из магазинов на улице Электрозаводской детям продают алкоголь. В ходе профилактических рейдов оперативники встретили на улице Березовой несовершеннолетнюю девушку со спиртным, которая указала, что приобрела его в этом торговом заведении.

Оказалось, что 27-летний мужчина уже неоднократно реализовывал спиртное подросткам. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье 151.1 УК РФ, ему грозит внушительный штраф.


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