Сотрудника рязанского магазина задержали за неоднократную продажу алкоголя подросткам

Сотрудника рязанского магазина задержали за продажу алкоголя подросткам. Об этом сообщила
Полицейские узнали, что в одном из магазинов на улице Электрозаводской детям продают алкоголь. В ходе профилактических рейдов оперативники встретили на улице Березовой несовершеннолетнюю девушку со спиртным, которая указала, что приобрела его в этом торговом заведении.
Оказалось, что 27-летний мужчина уже неоднократно реализовывал спиртное подросткам. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье 151.1 УК РФ, ему грозит внушительный штраф.