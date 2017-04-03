Соседи рассказали об убитой в Искре семье

Соседи рассказали о семье, которую жестоко убили в поселке Искра Рязанского района. По их словам, трагедия произошла в благополучной семье.
Погибшая женщина работала на местной почте, а ее бывший муж — сварщиком в Рязани. Двоим детям от первого брака было 12 и 13 лет. Младшему совместному ребенку 4 года. «Семья нормальная, дети всегда были ухоженные. Часто видела всю семью вместе с отцом, гуляющими на улице. Сильно пьяным никогда не замечала, только с бутылкой пива в руках. Мы в шоке от того, что произошло», — рассказала Галина Гераськина.
По словам соседей, несколько раз жена выгоняла мужа из дома, и он жил в квартире со своей мамой. Но накануне трагедии местные жители видели, как экс-супруги возвращались домой вместе. Сами жители дома не слышали криков и звуков расправы. О трагедии в поселке сообщила соседка семьи, она увидела мужчину на лестничной клетке в крови и позвонила в полицию.
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