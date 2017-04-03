Смертельное ДТП в Рыбновском районе спровоцировала водитель «Киа-Рио»

В воскресенье, 2 апреля, в 17:20 в Рыбновском районе 41-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа-Рио» не справилась с управлением врезалась в автобус «Сетра».
После этого автомобиль вынесло на «встречку», где машина столкнулась с «Тойота-Камри» под управлением 39-летнего жителя Рыбновского района.
В результате ДТП, пассажирка автомобиля «Киа» — 43-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте ДТП, водитель «Киа» с травмами госпитализирована в больницу.
Пассажиры «Тойота» 40-летняя женщина и два ее сына восьми и шести лет с ушибами и ссадинами были доставлены в больницу. Дети перевозились в салоне автомобиля с использованием детских удерживающих устройств.
Напомним, ДТП