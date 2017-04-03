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10:51, 3 апреля 2017 1 546
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Смертельное ДТП в Рыбновском районе спровоцировала водитель «Киа-Рио»

Смертельное ДТП в Рыбновском районе спровоцировала водитель «Киа-Рио»

В воскресенье, 2 апреля, в 17:20 в Рыбновском районе 41-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа-Рио» не справилась с управлением врезалась в автобус «Сетра».

После этого автомобиль вынесло на «встречку», где машина столкнулась с «Тойота-Камри» под управлением 39-летнего жителя Рыбновского района.

В результате ДТП, пассажирка автомобиля «Киа» — 43-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте ДТП, водитель «Киа» с травмами госпитализирована в больницу.

Пассажиры «Тойота» 40-летняя женщина и два ее сына восьми и шести лет с ушибами и ссадинами были доставлены в больницу. Дети перевозились в салоне автомобиля с использованием детских удерживающих устройств.

Напомним, ДТП произошло в воскресенье, 2 апреля, возле села Старое Веселово Рыбновского района. Столкнулись два легковых автомобиля.


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