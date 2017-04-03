Рязанская компания ТехКомплект приняла участие в международной выставке в Москве

Рязанская компания ТехКомплект приняла участие в качестве делегата-партнера немецкого концерна REHAU в международной выставке «ВАTIMAT» RUSSIA 2017, которая прошла в московском МВЦ «Крокус Экспо» с 28 по 31 марта. Самые свежие мировые отраслевые новинки представляли там компании, лидирующие на рынке.
Делегация из Рязани участвовала в работе отраслевой выставки не в первый раз. Совместно со своим западным партнером REHAU компания ТехКомплект внедряет разработки, отвечающие современным мировым тенденциям. По словам ее представителей, инновации рынка светопрозрачных конструкций практически мгновенно находят свое отражение в изделиях компании.
Руководство и весь персонал ТехКомплекта стремятся предоставить своим покупателям разнообразные возможности, реализовать «самые смелые и нестандартные» идеи. При этом приоритетные задачи крупного рязанского производителя остаются неизменными — это качество продукции, высокий сервис услуг и экологичность используемых при производстве материалов.
Компания ТехКомплект с 1998 года занимается производством светопрозрачных конструкций. Свои изделия она поставляет не только рязанцам, но и покупателям со всего ЦФО, включая Московскую, Владимирскую, Калужскую, Тульскую, Липецкую, Тамбовскую области.
«В Рязанском регионе доверие покупателей компания оправдывает не только за счет собственной производственной базы, но и за счет больших возможностей. Сегодняшний покупатель умеет выбирать качественные окна. Цвет изделия, фурнитура, изысканная отделка, нестандартные идеи интересуют все большее количество рязанцев. Цена имеет значение, поэтому ТехКомплект стремится не разочаровывать ни одного своего покупателя», — отметил коммерческий директор компании Кутуков Сергей.
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