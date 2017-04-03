Разыскиваемого в Рязанской области москвича нашли живым

Разыскиваемого в Рязанской области 33-летнего москвича нашли живым. Об этом сообщили на странице «
Мужчина ушел из дома 24 марта, с тех пор его местонахождение было
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Разыскиваемого в Рязанской области 33-летнего москвича нашли живым. Об этом сообщили на странице «
Мужчина ушел из дома 24 марта, с тех пор его местонахождение было
© RZN.info
|
cледующая новость →ФК «Рязань» выиграл первый домашний матч года. Итоги зимней паузы
В Рязани прошел десятый косплей-фестиваль JIYUU.