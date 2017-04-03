Путин проверит работу врио губернаторов. Во второй половине апреля президент посетит Ярославскую и Новгородскую области, пишут «
Путин планирует ознакомиться с первыми результатами работы. Эксперты полагают, что визиты президента необходимы для поддержки врио губернаторов на предстоящих выборах, результат которых повлияет на президентскую кампанию в 2018 году.
«Важно оказать политическую поддержку „варягам“, чтобы преодолеть сопротивление местных элит. Кроме того, негативный результат на губернаторских выборах в сентябре или перегиб с административным ресурсом могут сказаться на президентских выборах», — заявил эксперт.
Напомним, Николая Любимова назначили на пост врио губернатора 14 февраля.