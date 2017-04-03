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15:01, 3 апреля 2017 1 737
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Путин проверит работу врио губернаторов

Путин проверит работу врио губернаторов

Фото: Kremlin.ru

Путин проверит работу врио губернаторов. Во второй половине апреля президент посетит Ярославскую и Новгородскую области, пишут «Известия».

Путин планирует ознакомиться с первыми результатами работы. Эксперты полагают, что визиты президента необходимы для поддержки врио губернаторов на предстоящих выборах, результат которых повлияет на президентскую кампанию в 2018 году.

«Важно оказать политическую поддержку „варягам“, чтобы преодолеть сопротивление местных элит. Кроме того, негативный результат на губернаторских выборах в сентябре или перегиб с административным ресурсом могут сказаться на президентских выборах», — заявил эксперт.

Напомним, Николая Любимова назначили на пост врио губернатора 14 февраля.


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