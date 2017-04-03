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16:19, 3 апреля 2017 883
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Пропавшего 26-летнего молодого человека нашли живым

Пропавшего 26-летнего молодого человека нашли живым

Пропавшего 26-летнего Артема Лукашева нашли живым. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

Напомним, рязанцев попросили в поисках молодого человека, который пропал 31 марта. В последний раз его видели у ТЦ «Круиз», с тех пор его местонахождение было неизвестно.


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3 дня назад
«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

На выставке собрано 26 работ Евгения Каширина.

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