Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:46, 3 апреля 2017 295
 0    0

Пропавшего 24-летнего рязанца нашли живым

Пропавшего 24-летнего рязанца нашли живым

Пропавшего 24-летнего рязанца нашли живым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» в понедельник, 3 апреля.

Ранее последний раз молодого человека видели 31 марта, с тех пор его местонахождение не было известно.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:58, 3 апреля 2017
В Санкт-Петербурге объявили трехдневный траур
18:46, 3 апреля 2017
Пропавшего 24-летнего рязанца нашли живым
17:12, 3 апреля 2017
Бывший «осокинец» похитил 44 миллиона в Клепиковском районе
16:52, 3 апреля 2017
На Рязанском приборном заводе прошло совещание по сварочному оборудованию
16:42, 3 апреля 2017
Генпрокуратура Санкт-Петербурга назвала взрыв в метро терактом
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
9 часов назад
Разум когда-нибудь победит. В Солотче запретят строить жилье?

Разум когда-нибудь победит. В Солотче запретят строить жилье?

В пригороде Рязани расположен курортный поселок Солотча. Это великолепное место для отдыха и поправки здоровья в любое время года.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:30, 26 марта 2017 24 810
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 37
14:49, 24 марта 2017 22 529
В рязанском ночном клубе девушка разделась догола за подарочный сертификат. Видео 6
12:27, 25 марта 2017 20 502
Появилось видео с места трагической аварии в Луховицком районе
16:40, 25 марта 2017 17 698
Установили личности погибших в Луховицком районе подростков. Видео 3
12:09, 30 марта 2017 16 553
Любимов посетил завод «Эластик» в Шиловском районе. Фоторепортаж
Все новости
Голосования

Кого из рязанских руководителей вы считаете самым открытым?

Окончание опроса: 13.04.2017
Архив голосований
Форум