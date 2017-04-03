Пьяный рязанец попытался скрыться от автоинспекторов и устроил ДТП

Пьяный рязанец устроил ДТП при попытке скрыться от автоинспекторов. Об этом сообщила
Инцидент произошел около 21:00 в субботу, 1 апреля.
50-летний водитель на ВАЗ-2115 проигнорировал законные требования сотрудников ГИБДД об остановке. Сотрудники полиции начали преследование, в ходе которого нарушитель включил заднюю передачу и врезался в припаркованный автомобиль, после чего решил уехать с места ДТП.
Как выяснилось, мужчина был пьян. При его освидетельствовании алкотестер показал 1,089 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Известно, что в ноябре 2016 года злоумышленника уже лишали «прав» за езду в нетрезвом виде. Теперь ему грозит уголовное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.