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16:17, 3 апреля 2017 21
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Октябрьскому району Рязани исполнился 71 год

Октябрьскому району Рязани исполнился 71 год

Торжественное мероприятие, посвященное этой дате, прошло в КДЦ «Октябрь». Поздравить жителей района пришли почетные гости праздника: депутат гордумы Елена Митина, министр региональной безопасности и контроля области Андрей Глазунов, глава города Владислав Фролов, заместитель главы городской администрации Татьяна Мастюкова, депутаты областного заксобрания и городской думы, а также представители префектуры Октябрьского района.

«Сегодня Октябрьский район является одним из наиболее динамично развивающихся, появляются новые спортивные площадки, скверы, школы, детские сады. Сейчас мы разрабатываем проектную документацию на строительство муниципального спортивного комплекса с бассейном на улице Зубковой, строим школу в ДПР-5. Но и жители района должны быть более активными, проявлять инициативу. Вместе нам по силам решить проблемы района», — рассказал глава города Владислав Фролов.

Активисты общественных организаций, представители учреждений социальной сферы, работники предприятий Октябрьского района были отмечены муниципальными наградами. В этот день жителей района и гостей праздника развлекали лучшие творческие коллективы Рязани.

Октябрьский район был образован 71 год назад решением исполкома Рязанского городского Совета депутатов. Сейчас на территории района проживают 140 тысяч человек.


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