О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 1-2 апреля

Первые апрельские выходные уже позади. Вспомним, что принес рязанцам этот уикенд.

Стало известно, что в Туле появится тематический рязанский двор. Пока организаторы решают, каким он будет, самих рязанцев пригласили на обсуждение бренда своего города.

На акцию протеста в воскресенье вышли 20 человек, а в интернете появилась петиция против точечной застройки в Горроще.

Волонтеры попросили помощи в поиске двоих пропавших человек, один из них — москвич .

В Скопинском районе открыли ранее подтопленный мост, а автоинспекторы пресекли незаконную парковку у «Глобуса».

Две рязанки сняли на видео мужчину, который пел возле их машины. Еще одно видео с автомобилями фигурировало в эти выходные — рязанцы сделали целую подборку нарушений ПДД. Одну нарушительницу правил дорожного движения осудили на восемь месяцев, а бросившую своих детей рязанку лишили родительских прав.

Не обошлось без аварий. В воскресенье в Рыбновском районе в ДТП погиб человек. Стали известны новые подробности аварии под Луховицами, в которой погибли рязанские подростки. Оказывается, официально на соревнования их не вызывали .

Самым нелепым происшествием можно считать то, что кошка оставила без света несколько домов в Рязанском районе.

Рязанские спортсмены снова проявили себя. Футболист Константин Кучаев дебютировал в ЦСКА, а дзюдоист Уали Куржев залечил травму и завоевал медаль Гран-При. Тем временем лыжница Наталья Матвеева собрала полный комплект медалей на чемпионате России.