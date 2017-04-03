О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 1-2 апреля

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В Скопинском районе открыли ранее подтопленный мост, а автоинспекторы пресекли незаконную парковку у «Глобуса».
Две рязанки сняли на видео мужчину, который пел возле их машины. Еще одно видео с автомобилями фигурировало в эти выходные — рязанцы сделали целую подборку нарушений ПДД. Одну нарушительницу правил дорожного движения осудили на восемь месяцев, а бросившую своих детей рязанку лишили родительских прав.
Не обошлось без аварий. В воскресенье в Рыбновском районе в ДТП погиб человек. Стали известны новые подробности аварии под Луховицами, в которой погибли рязанские подростки. Оказывается, официально на соревнования их не вызывали.
Самым нелепым происшествием можно считать то, что кошка оставила без света несколько домов в Рязанском районе.
Рязанские спортсмены снова проявили себя. Футболист Константин Кучаев дебютировал в ЦСКА, а дзюдоист Уали Куржев залечил травму и завоевал медаль Гран-При. Тем временем лыжница Наталья Матвеева собрала полный комплект медалей на чемпионате России.
Выступление рязанки с Кубанским казачьим хором показали по «Первому каналу» в передаче «Сегодня вечером». Еще одна девушка попросила земляков проголосовать за нее на конкурсе «Мисс Россия». Также рязанцы смогут приобщиться к прекрасному, посмотрев прямую трансляцию оперы «Евгений Онегин» из Нью-Йорка.