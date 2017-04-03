«Не попсовая культура». На 85-летие Тарковского в Рязани откроется выставка фотографий режиссера

На 85-летие Тарковского в Рязани откроется выставка фотографий режиссера. Об этом на пресс-конференции рассказали министр культуры и туризма Виталий Попов, автор просветительского проекта «Океан Солярис — Острова памяти» Ирина Нечаева и директор регионального Информационно-аналитического центра культуры и туризма Марина Кауркина.

Во вторник, 4 марта, в Рязани пройдет празднование 85-летия Андрея Тарковского. Оно откроется в 13:00 в областном художественном музее с традиционного проекта «Океан Солярис — Острова памяти». В его программу войдут встречи, беседы, лекции, мастер-классы с известными актерами, режиссерами и художниками, а также открытый интернет-конкурс по четырем номинациям: изобразительное искусство, музыка, режиссура и кино и литература.

В этом году тема проекта объединила Тарковского с рязанскими философом Николаем Федоровым и ученым Константином Циолковским. В оргкомитет конкурса «Федоров — Циолковский — Тарковский космические мечтатели. Рязанский след» вошли композитор Эдуард Артемьев, актеры Николай Бурляев и Наталья Бондарчук, художник Шавкат Абдусаламов и др.

Откроет конкурс ведущий сотрудник Института мировой литературы Анастасия Гачева и режиссер канала «Культура» Виталий Трояновский, фильм которого будет показан. Ирина Нечаева пригласила для участия творческую молодежь, интеллигентов и талантливых людей Рязани. «Это не попсовая культура, а классическая», — отметила она.

Следующим мероприятием юбилея станет выставка 55 уникальных фотографии из личного архива Андрея Тарковского, на которых изображена семья, близкие и соседи режиссера в поселке Мясном.

Он откроется в 14:30 в информационно-аналитический центр культуры и туризма Рязанской области по адресу: улица Грибоедова № 26/6 и будет работать в течение месяца с понедельника по пятницу с 14:00 до 18:00.

Как сообщил Виталий Попов, при центре в 2017 году открылся «Рязанский центр Тарковского», в рамках работы которого планируется создание сайта виртуального музея дома режиссера в поселке Мясном.

Выставку «Тарковский. Жизнь в кино» откроет выступление популярной актрисы Анны Бибиковой, а завершится фильмом сына Андрея Тарковского, в котором собраны воспоминания близких и друзей режиссера.

Завершится празднование 85-летия в 17:00 показом фильма «Андрей Рублев в рязанском центре народного творчества».