Накануне трагедии в Искре убийца помирился с бывшей женой. Об этом сообщила мать подозреваемого, пишет издательство «
«Вчера он не пил! Они с Ольгой тут у нас помирились и вместе к ней и ушли в середине дня. Я без задней мысли их и отпустила. Я не знаю, что случилось. Да, выпивал, как все, по праздникам. Нигде на учете не стоял. Спайсы никакие не курил. Агрессивным никогда не был, за ножи дома не хватался», — рассказала женщина.
По словам соседей, погибшая женщина около 15 лет назад переехала в Искру из Кировской области. «Сказать, что мужика нерадивая жена, скандалистка да неряха, на убийство толкнула, никак нельзя», — отметила соседка.
Администрация Искровского сельского поселения решает вопрос с похоронами, так как у погибшей женщины в поселке не было родственников.
Фото издательства «