На Рязанском приборном заводе прошло совещание по сварочному оборудованию

30-31 марта на Государственном Рязанском приборном заводе (входит в КРЭТ) состоялось совещание «Сварочные аппараты «Форсаж». В нем приняли участие свыше 60 представителей крупных промышленных предприятий и организаций, сервисных центров и официальных дилеров завода по сварочному оборудованию из 20 городов России.
На выставке в рамках мероприятия была представлена вся линейка серийно выпускаемой продукции, в том числе и одна из последних новинок — «
В ходе совещания специалисты завода рассказали о сварочном оборудовании инверторного типа «Форсаж» производства АО «ГРПЗ» и его сервисном обслуживании.
Специалисты завода проконсультировали участников совещания по специфике применения сварочного оборудования «Форсаж», обсудили перспективы сотрудничества и вопросы продвижения аппаратов «Форсаж» в различных регионах России. Гостям продемонстрировали производственные и технологические возможности предприятия.
«Это рекордное для нашего мероприятия количество участников. Думаю, что, прежде всего, это связано с возросшим интересом компаний к продукции отечественного производителя в рамках программ по импортозамещению», — рассказала начальник отдела маркетинга АО «ГРПЗ» Мария Мурзова.
Сварочные аппараты марки «Форсаж» проходят обязательные предварительные испытания на производстве. Это позволяет оценить заявленные технические характеристики и качество, подтвердить потребительские параметры. Такая практика помогает учесть пожелания и требования заказчиков, отработать замечания на предварительном этапе и исключает последующие риски.
Сегодня инверторы производства рязанского завода КРЭТ используются во многих отраслях, в том числе в строительстве, нефтегазовом комплексе, атомной промышленности, на крупных предприятиях машиностроения. Совещание по сварочной технике — еще один из инструментов постоянного диалога завода с потребителями, направленный на создание современной продукции, востребованной в различных сегментах рынка и не уступающей по своим характеристикам ведущим мировым брендам.