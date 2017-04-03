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9:54, 3 апреля 2017 169

Группа компаний «ЕДИНСТВО» предложила рязанцам программу «Трейд- зачет: старое на новое»

Группа компаний «ЕДИНСТВО» предложила рязанцам программу «Трейд- зачет: старое на новое»

Группа компаний «ЕДИНСТВО» представляет программу «Трейд — зачет»: зачет старой квартиры в счет новостроек в лучших районах города Рязани.

По словам представителей группы компаний, покупка квартиры в «ЕДИНСТВЕ» станет еще удобнее. Если у клиента возникли трудности с продажей старого жилья, то программа «Трейд-зачет» может стать отличным решением. Как сообщают представители ГК «ЕДИНСТВО», продать свою квартиру и приобрести новостройку в строящихся домах, можно будет на максимально выгодных условиях.

В программе «Трейд-зачет» принимают участие все жилые комплексы, которые находятся на стадии строительства. На жилые комплексы, которые сданы или находятся в процессе сдачи, данная программа не распространяется, кроме ЖК «Красная Горка»

Партнерами группы компаний «ЕДИНСТВО» являются крупные агентства недвижимости: «Удачный выбор», УК «Центральное агентство недвижимости» (ЦАН), Единый Городской Центр Недвижимости центр (ЕГЦН).

При заключении договора участия в долевом строительстве по программе «Трейд-зачет» действительны цены без учета скидок, акций и спецпредложений. Первоначальный взнос по программе трейд-зачет не менее 70%.

Проектные декларации опубликованы на сайте ГК «ЕДИНСТВО» на сайтах застройщиков: ООО «Стройпродукт», ООО «Апрель», ООО «Восток», ООО «Алмаз», ООО «Юпитер», ООО «Восток», ООО «Сокол», ООО «Лига», ООО «ТРИО», ООО «Восток», ООО «Триколор», ООО «Атом», ООО «Звезда», ООО «Созвездие».


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