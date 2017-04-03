Группа компаний «ЕДИНСТВО» предложила рязанцам программу «Трейд- зачет: старое на новое»

Группа компаний «
По словам представителей группы компаний, покупка квартиры в «ЕДИНСТВЕ» станет еще удобнее. Если у клиента возникли трудности с продажей старого жилья, то программа «Трейд-зачет» может стать отличным решением. Как сообщают представители ГК «ЕДИНСТВО», продать свою квартиру и приобрести новостройку в строящихся домах, можно будет на максимально выгодных условиях.
В программе «Трейд-зачет» принимают участие все жилые комплексы, которые находятся на стадии строительства. На жилые комплексы, которые сданы или находятся в процессе сдачи, данная программа не распространяется, кроме ЖК «Красная Горка»
Партнерами группы компаний «ЕДИНСТВО» являются крупные агентства недвижимости: «Удачный выбор», УК «Центральное агентство недвижимости» (ЦАН), Единый Городской Центр Недвижимости центр (ЕГЦН).
При заключении договора участия в долевом строительстве по программе «Трейд-зачет» действительны цены без учета скидок, акций и спецпредложений. Первоначальный взнос по программе трейд-зачет не менее 70%.
Проектные декларации опубликованы на