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11:47, 3 апреля 2017 2 170
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Бывшего лидера «осокинской» группировки задержали за хищение 44 миллионов

Бывшего лидера «осокинской» группировки задержали за хищение 44 миллионов

В Рязанской области полицейские возбудили в отношении руководителя одного из крупных дорожно-строительных предприятий уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». По предварительной информации злоумышленник похитил более 44 миллиона рублей, сообщает сайт УМВД по Рязанской области. По информации RZN.info преступником оказался бывший лидер «осокинской» группировки.

46-летний топ-менеджер подозревается в том, что используя свое служебное положение, заключил с фирмой, учредителем и фактическим руководителем которой он является, договор на поставку битума на сумму 44 миллиона 438 тысяч рублей. При этом установлено, что злоумышленник оплату за предоставленный дорожно-строительным предприятием битум не произвел и денежные средства использовал на нужды своей фирмы.

В результате дорожно-строительному предприятию нанесен ущерб в размере 44 миллиона 438 тысячи 587 рублей 50 копеек.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.


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