Бывшего лидера «осокинской» группировки задержали за хищение 44 миллионов

В Рязанской области полицейские возбудили в отношении руководителя одного из крупных дорожно-строительных предприятий уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». По предварительной информации злоумышленник похитил более 44 миллиона рублей, сообщает
46-летний топ-менеджер подозревается в том, что используя свое служебное положение, заключил с фирмой, учредителем и фактическим руководителем которой он является, договор на поставку битума на сумму 44 миллиона 438 тысяч рублей. При этом установлено, что злоумышленник оплату за предоставленный дорожно-строительным предприятием битум не произвел и денежные средства использовал на нужды своей фирмы.
В результате дорожно-строительному предприятию нанесен ущерб в размере 44 миллиона 438 тысячи 587 рублей 50 копеек.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.