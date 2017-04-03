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10:07, 3 апреля 2017 89
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Аварию под Рязанью сняли с другого ракурса. Видео

Аварию под Рязанью сняли с другого ракурса. Видео

Аварию под Рязанью, которая произошла утром 3 апреля под Рязанью, сняли с другого ракурса. Видео опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».

Напомним, инцидент произошел на 171 километре трассы М-5 в Рыбновском районе. В результате ДТП пострадал один мужчина.

Ранее RZN.info публиковал еще одно видео с места аварии.

Фото и видео из группы «Подслушано у водителей в Рязани»


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2 дня назад
«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

На выставке собрано 26 работ Евгения Каширина.

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