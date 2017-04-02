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18:40, 2 апреля 2017 429
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В ДТП в Рыбновском районе погиб человек — полиция

В ДТП в Рыбновском районе погиб человек — полиция

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В ДТП в Рыбновском районе погиб человек. Об этом RZN.info сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Количество пострадавших уточняется. На месте аварии работают полицейские, сотрудники МЧС и «скорой помощи».

Напомним, ДТП произошло в воскресенье, 2 апреля, возле села Старое Веселово Рыбновского района. Столкнулись два легковых автомобиля.


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