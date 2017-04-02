В ДТП в Рыбновском районе погиб человек. Об этом RZN.info сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Количество пострадавших уточняется. На месте аварии работают полицейские, сотрудники МЧС и «скорой помощи».
Напомним,
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В ДТП в Рыбновском районе погиб человек. Об этом RZN.info сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Количество пострадавших уточняется. На месте аварии работают полицейские, сотрудники МЧС и «скорой помощи».
Напомним,
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На выставке собрано 26 работ Евгения Каширина.