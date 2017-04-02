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13:14, 2 апреля 2017 712
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Рязанку осудили за нарушение ПДД

Рязанку осудили за нарушение ПДД

Рязанка предстала перед судом за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщила пресс-служба Клепиковского райсуда.

Известно, что обвиняемая ехала по трассе Рязань-Клепики, превышая допустимую скорость. При повороте направо она нажала на тормоз, но из-за большой скорости полностью утратила контроль над управлением и выехала на «встречку», где врезалась в другой автомобиль.

В результате пассажирка пострадавшей машина получила телесные повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровью.

Подсудимая в содеянном раскаялась, добровольно возместила имущественный ущерб и моральный вред потерпевшей на стадии предварительного расследования.

Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев, с установлением следующих условий: не выезжать за пределы территории муниципального образования, не изменять место жительства без согласия спецоргана, являться раз в месяц для регистрации.

Приговор не вступил в законную силу.


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