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9:22, 2 апреля 2017 219
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Рязанцы увидят прямую трансляцию оперы «Евгений Онегин» из Нью-Йорка

Рязанцы увидят прямую трансляцию оперы «Евгений Онегин» из Нью-Йорка

22 апреля рязанцы увидят на экране кинотеатра прямую трансляцию из Нью-Йорка, где на сцене Метрополитен-оперы представят «Евгения Онегина». Мировая постановка Деборы Уорнер начнется в 20:00 по Московскому времени, передает агентство «VistaNews».

Трансляция пройдет сразу в 71 стране, ее покажут в 2 000 кинозалов. Кроме рязанцев, в России оперу смогут посетить жители Москвы, Астрахани, Брянска, Саратова, Волгограда, Глазова, Екатеринбурга, Ижевска, Перми, Краснодара, Курска, Невинномысска, Тюмени, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Уфы, Пензы, Воронежа, Ростова-на-Дону, Самары, Смоленска, Калининграда, Ставрополя, Твери, Орла, Тольятти, Ульяновска, Череповца.

Партию Татьяны исполнит Анна Нетребко, Ленского — тенор Большого театра Алексей Долгов. В роли Ольги зрители увидят Елену Максимову, а в роли князя Гремина — словака Стефана Кочана. Дирижировать «Евгения Онегина» будет знаменитый британский музыкант Робин Тиччати.

Возрастное ограничение 12+.

Фото из журнала-газеты «Мастерская»


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