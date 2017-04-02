Рязанцы увидят прямую трансляцию оперы «Евгений Онегин» из Нью-Йорка

22 апреля рязанцы увидят на экране кинотеатра прямую трансляцию из Нью-Йорка, где на сцене Метрополитен-оперы представят «Евгения Онегина». Мировая постановка Деборы Уорнер начнется в 20:00 по Московскому времени, передает агентство «
Трансляция пройдет сразу в 71 стране, ее покажут в 2 000 кинозалов. Кроме рязанцев, в России оперу смогут посетить жители Москвы, Астрахани, Брянска, Саратова, Волгограда, Глазова, Екатеринбурга, Ижевска, Перми, Краснодара, Курска, Невинномысска, Тюмени, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Уфы, Пензы, Воронежа, Ростова-на-Дону, Самары, Смоленска, Калининграда, Ставрополя, Твери, Орла, Тольятти, Ульяновска, Череповца.
Партию Татьяны исполнит Анна Нетребко, Ленского — тенор Большого театра Алексей Долгов. В роли Ольги зрители увидят Елену Максимову, а в роли князя Гремина — словака Стефана Кочана. Дирижировать «Евгения Онегина» будет знаменитый британский музыкант Робин Тиччати.
Возрастное ограничение 12+.
Фото из журнала-газеты «Мастерская»