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10:32, 2 апреля 2017 354
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Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего москвича

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего москвича

Рязанцев попросили помочь в поисках 33-летнего Александра Хмельниченко из Москвы. Информацию о пропавшем опубликовали в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Мужчина ушел из дома 24 марта, с тех пор его местонахождение неизвестно. Он может находиться в любом регионе России.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза.

Особые приметы: искривленный мизинец.

Был одет: черные штаны, темно-синяя куртка. С собой имел черный кожаный рюкзак.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.


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