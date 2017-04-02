Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего москвича

Рязанцев попросили помочь в поисках 33-летнего Александра Хмельниченко из Москвы. Информацию о пропавшем опубликовали в группе поискового отряда «
Мужчина ушел из дома 24 марта, с тех пор его местонахождение неизвестно. Он может находиться в любом регионе России.
Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза.
Особые приметы: искривленный мизинец.
Был одет: черные штаны, темно-синяя куртка. С собой имел черный кожаный рюкзак.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.