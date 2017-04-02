Бросившую своих детей рязанку лишили родительских прав

Рязанку, которая бросила своих несовершеннолетних детей, лишили родительских прав. Об этом сообщила
Известно, что в декабре 2012 года женщина ушла из семьи, оставив с мужем своих дочерей 2008-го и 2012-го годов рождения.
На протяжении длительного времени она была безразлична к их судьбе, не интересовалась здоровьем детей, их физическим развитием, не оказывала материальной помощи.
«Ей неоднократно выносились предупреждения и штрафы. Проводимая профилактическая работа не дала положительных результатов, ответчица в семью не вернулась. Кроме этого, она уклоняется от уплаты алиментов, задолженность по которым составляет около 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.