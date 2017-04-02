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13:47, 2 апреля 2017 424
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Бросившую своих детей рязанку лишили родительских прав

Бросившую своих детей рязанку лишили родительских прав

Рязанку, которая бросила своих несовершеннолетних детей, лишили родительских прав. Об этом сообщила пресс-служба Шацкого райсуда.

Известно, что в декабре 2012 года женщина ушла из семьи, оставив с мужем своих дочерей 2008-го и 2012-го годов рождения.

На протяжении длительного времени она была безразлична к их судьбе, не интересовалась здоровьем детей, их физическим развитием, не оказывала материальной помощи.

«Ей неоднократно выносились предупреждения и штрафы. Проводимая профилактическая работа не дала положительных результатов, ответчица в семью не вернулась. Кроме этого, она уклоняется от уплаты алиментов, задолженность по которым составляет около 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.


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