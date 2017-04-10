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12:28, 10 апреля 2017 929
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Житель Ряжского района зарезал сына

Житель Ряжского района зарезал сына

Житель Ряжского района зарезал своего сына. Инцидент произошел селе Марчуки-1 вечером 9 апреля, пишет издательство «Пресса».

Известно, что 39-летний сын приехал в родительский дом на улице Ясная Поляна. Он увидел пьяного отца, который «не обрадовался встрече». В ходе ссоры 66-летний мужчина вытолкал гостя на улицу и запер дверь. Когда потерпевший просил открыть, злоумышленник встретил его с ножом в руке и ударил им в живот.

«Смерть, скорее всего, наступила от сильной кровопотери», — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.


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