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15:05, 10 апреля 2017 20
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За выходные в Рязанской области отремонтировали около 20 дорог

За выходные в Рязанской области отремонтировали около 20 дорог

Фото: Администрация Рязани

За прошедшие выходные, с 7 по 10 апреля, в Рязанской области отремонтировали 18 участков дорог. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

«Ежедневно в работах по содержанию автодорог в нормативном состоянии было задействовано до 14 бригад», — говорится в сообщении.

В частности, за этот период выбоины заделали на отдельных участках улиц Сысоевской, 1-ой Линии, Добролюбова, Подгорной, Типанова, Грибоедова, Некрасова, Касимовского переулка, Славянского проспекта, Первомайского проспекта, дороги на завод «Центролит».

Кроме того, на 150 квадратных метрах дорог областного центра устранили дефекты, выявленные в ходе обследования гарантийных участков. Работы провели на улицах Прижелезнодорожной, Сельских строителей и Тимакова.

На отдельных участках улиц Сысоевской и Северной, Светлого проезда, дороги на Лысую гору исправили профиль автодороги с подсыпкой щебня на общей площади более 270 квадратных метров.


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