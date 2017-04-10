За выходные в Рязанской области отремонтировали около 20 дорог

За прошедшие выходные, с 7 по 10 апреля, в Рязанской области отремонтировали 18 участков дорог. Об этом сообщили на
«Ежедневно в работах по содержанию автодорог в нормативном состоянии было задействовано до 14 бригад», — говорится в сообщении.
В частности, за этот период выбоины заделали на отдельных участках улиц Сысоевской, 1-ой Линии, Добролюбова, Подгорной, Типанова, Грибоедова, Некрасова, Касимовского переулка, Славянского проспекта, Первомайского проспекта, дороги на завод «Центролит».
Кроме того, на 150 квадратных метрах дорог областного центра устранили дефекты, выявленные в ходе обследования гарантийных участков. Работы провели на улицах Прижелезнодорожной, Сельских строителей и Тимакова.
На отдельных участках улиц Сысоевской и Северной, Светлого проезда, дороги на Лысую гору исправили профиль автодороги с подсыпкой щебня на общей площади более 270 квадратных метров.