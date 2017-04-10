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15:45, 10 апреля 2017 193
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За неделю трава в Рязанской области горела 230 раз

За неделю трава в Рязанской области горела 230 раз

За прошедшую неделю трава в области горела 230 раз. 40 из этих пожаров произошли на территории Рязани, сообщила пресс-служба ГУ МЧС.

«Законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность за нарушение требований и правил пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

В частности, с начала года на территории региона было составлено 11 протоколов по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ. В настоящее время рассмотрено десять протоколов, из них три постановления вынесено на штраф, семь оформлено в виде предупреждений.

«Подобные загорания происходят от неосторожного обращения с огнем, из-за детской шалости, преднамеренного поджога травы. Кроме этого, сжигание сухой растительности часто отмечаются после уборки дачных и садовых участков», — добавили спасатели.


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