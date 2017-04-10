За неделю рязанские пожарные спасли из огня двух человек

За прошедшую неделю, с 3 по 9 апреля, рязанские пожарные ликвидировали 22 возгорания и спасли двух человек. Огонь уничтожил и повредил 21 строение и два автомобиля, сообщила
Людей спасли 9 апреля во время пожара в жилом доме на улице Войково в Спасске.
«К сожалению, имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.
5 апреля в поселке Волкова Кораблинского района горел жилой дом. В результате происшествия
7 апреля во время пожара в поле у села Спасские выселки Захаровского района
9 апреля во время пожара в доме на улице Интернациональной в Рязани
К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались два раза, на водоемах области происшествий не зарегистрировано.