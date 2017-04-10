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13:27, 10 апреля 2017 99
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За неделю рязанские пожарные спасли из огня двух человек

За неделю рязанские пожарные спасли из огня двух человек

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

За прошедшую неделю, с 3 по 9 апреля, рязанские пожарные ликвидировали 22 возгорания и спасли двух человек. Огонь уничтожил и повредил 21 строение и два автомобиля, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Людей спасли 9 апреля во время пожара в жилом доме на улице Войково в Спасске.

«К сожалению, имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.

5 апреля в поселке Волкова Кораблинского района горел жилой дом. В результате происшествия погибли 82-летняя хозяйка дома и 77-летний мужчина.

7 апреля во время пожара в поле у села Спасские выселки Захаровского района обнаружено тело мужчины 1953 года рождения. Обстоятельства и причина смерти устанавливаются.

9 апреля во время пожара в доме на улице Интернациональной в Рязани погибли 72-летний хозяин квартиры и 69-летняя женщина.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались два раза, на водоемах области происшествий не зарегистрировано.


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