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12:32, 10 апреля 2017 374
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В Рязани прошло первое заседание общественного совета

В Рязани прошло первое заседание общественного совета

В четверг, 6 апреля, в региональном парламенте прошло первое заседание общественного совета при Рязанской облдуме. На нем решались кадровые и организационные вопросы, сообщили на сайте Рязанской облдумы.

Председателем общественного совета стал Станислав Сливин, предложенный в состав совета Рязанским областным союзом организаций профсоюзов.

Станислав Сливин — заслуженный врач России, имеет опыт депутатской деятельности. Поблагодарив коллег за доверие, он отметил, что в совет вошли очень достойные люди из разных сфер деятельности, которые не понаслышке знают о жизни жителей нашего региона.

Секретарем совета избрана заведующая городским центром профориентации молодежи, председатель молодежного парламента при Рязанской облдуме Дарья Попкова. Координировать работу общественного совета будет заместитель председателя облдумы Михаил Кривцов.

Члены совета намерены участвовать в работе заседаний облдумы, обсуждении социально важных законопроектов, создавать экспертные комиссии.


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