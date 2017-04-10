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21:30, 10 апреля 2017 478
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В Рязани пенсионерка не давала машине проехать. Видео

В Рязани пенсионерка не давала машине проехать. Видео

В Рязани пенсионерка не давала машине проехать по дороге в спальном районе. Запись с видеорегистратора опубликовала женщина-водитель в группе «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».

Инцидент произошел в понедельник, 10 апреля, около 16:00.

По словам рязанки, она торопилась с сыном на тренировку по дзюдо. Увидев на дороге пенсионерку, она решила не сигналить, чтобы не испугать ее. Однако бабушка не отошла и после того, как заметила автомобиль.

Когда же водитель попросила уступить дорогу, женщина начала ругаться и требовать, чтобы машина не ехала по этой дороге.

После этого рязанка решила объехать упрямого пешехода по обочине. На записи отчетливо слышен стук — недовольная пенсионерка ударила палкой по стеклу авто.


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