В Рязани пенсионерка не давала машине проехать. Видео

В Рязани пенсионерка не давала машине проехать по дороге в спальном районе. Запись с видеорегистратора опубликовала женщина-водитель в группе «
Инцидент произошел в понедельник, 10 апреля, около 16:00.
По словам рязанки, она торопилась с сыном на тренировку по дзюдо. Увидев на дороге пенсионерку, она решила не сигналить, чтобы не испугать ее. Однако бабушка не отошла и после того, как заметила автомобиль.
Когда же водитель попросила уступить дорогу, женщина начала ругаться и требовать, чтобы машина не ехала по этой дороге.
После этого рязанка решила объехать упрямого пешехода по обочине. На записи отчетливо слышен стук — недовольная пенсионерка ударила палкой по стеклу авто.