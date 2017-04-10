Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:08, 10 апреля 2017 113
 0    0

В понедельник в двух рязанских поселках отключат холодную воду

В понедельник в двух рязанских поселках отключат холодную воду

В понедельник, 10 апреля, в двух рязанских поселках отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Воды не будет до 22:00 по следующим адресам:

  • улица Зубковой, дом №18 корпус 10;
  • поселок Соколовка;
  • поселок Мирный;
  • улица Новоселковская, дом №17 (логистическая компания), дом №13 (полк ППС, кинологический центр).

А также будет снижена подача холодной воды до 22:00 по следующим адресам:

  • поселок Соколовка (улица Соколовская, улица Связи, улица 1-ая Прудная, улица 2-ая Прудная);
  • улица Новоселов, дом №26/17 (городская больница №11).

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
16:08, 10 апреля 2017
В понедельник в двух рязанских поселках отключат холодную воду
15:05, 10 апреля 2017
За выходные в Рязанской области отремонтировали около 20 дорог
14:07, 10 апреля 2017
Ночью грязь убрали с пяти рязанских улиц
18:15, 9 апреля 2017
Касимовец снял на видео разбитую дорогу в районе
10:41, 9 апреля 2017
«Платон» проследит за российским мусором
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
По дороге на соревнования. Как сделать перевозки детей безопасными?

По дороге на соревнования. Как сделать перевозки детей безопасными?

Требования к перевозкам организованных групп детей очень жесткие.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:27, 8 апреля 2017 27 451
На рязанский митинг против террора пришли Любимов, мусульмане и еще пять тысяч человек. Фоторепортаж 7
8:13, 6 апреля 2017 26 948
В аварии с автобусом и фурой под Рязанью погибли два человека и пострадали больше 30
11:03, 31 марта 2017 25 912
В Шилове Любимова накормили блинами и подарили плетеную куклу. Фоторепортаж
10:37, 4 апреля 2017 18 979
Сдали нервы. Рязанец вызвал полицию из-за отсутствия талонов в детской поликлинике 8
12:09, 30 марта 2017 18 539
Любимов посетил завод «Эластик» в Шиловском районе. Фоторепортаж
Все новости
Голосования

Кого из рязанских руководителей вы считаете самым открытым?

Окончание опроса: 13.04.2017
Архив голосований
Форум