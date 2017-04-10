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9:56, 10 апреля 2017 328
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В Кораблинском районе из реки подняли тело мужчины

В Кораблинском районе из реки подняли тело мужчины

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В Кораблинском районе из реки подняли тело мужчины. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В понедельник, 10 апреля, из реки Ранова жители села Фролово достали тело мужчины.


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