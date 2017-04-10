В Касимове выбрали первую красавицу города. Фоторепортаж

В субботу, 8 апреля, состоялся финал «Касимовской красы — 2017», который прошел в местном Доме культуры. Об этом сообщили в
В течение месяца претендентки проходили несколько отборочных раундов. Они тренировались в фитнес-центре, снимали видео на тему «Современная девушка Касимова», ходили по подиуму в необычных образах. Всего в кастинге участвовали 19 девушек от 16 до 30 лет, а в финал прибились девять.
Помимо победительницы были разыграны номинации: «Мисс Гламур», «Мисс Экзотика», «Мисс Нежность», «Мисс Элегантность», «Мисс Креатив», «Мисс Грация» и «Мисс Очарование». Приз зрительских симпатий получила Анна Трофимцова.
Победительницей третьего конкурса «Касимовская краса» стала Олеся Борина.
Корону она получила из рук почетного гостя Филиппа Котова, звезды сериала ТНТ «Зайцев +1». Также Олесе Бориной вручили главный приз в 40 000 рублей.
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