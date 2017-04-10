Студенты «Политеха» провели молодежный флешмоб во Всемирный день здоровья

В пятницу, 7 апреля, во Всемирный день здоровья на третьем этаже ТЦ «Премьер» студенты Рязанского политехнического института провели акцию «Здоровье — залог успеха!».
«В этом году всемирный день здоровья посвящен проблемам депрессии. Рязанский политехнический институт решил дать свой рецепт от этого недуга: во-первых, это здоровый образ жизни, занятия спортом и творчеством, во-вторых, позитивный взгляд на жизненные ситуации, что помогает справиться с любыми проблемами», — отметили в университете.
В молодежном флешмобе приняли участие творческие коллективы вуза: танцевальная группа «Контраст», ансамбль «Камертон», творческая группа отряда «Звездный». Молодежную акцию пришли поддержать представители школы боевых искусств «СЭНЭ», клуба танца B&W, школы спортивного танца Руслана Аколупина.
«Политех — территория здорового образа жизни. Студенты у нас занимаются спортом, во всевозможных творческих коллективах. Это в дальнейшем поможет им стать целеустремленными, активными людьми», — отметил на флешмобе директор Рязанского политехнического института Игорь Мурог.
В рамках праздника здоровья также были организованы спортивные конкурсы, мастер-классы по аква-гриму и экзотическим танцам.