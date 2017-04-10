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15:00, 10 апреля 2017 80

Специалисты Рязанского приборного завода получили премию Уткина

Специалисты Рязанского приборного завода получили премию Уткина

Авторскому коллективу Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) присудили премию Рязанской области по науке и технике имени академика Уткина за 2016 год. Сотрудникам также присвоили звания лауреатов премии. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Николай Любимов.

Премию получили: работники научно-конструкторского центра видеокомпьютерных технологий Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ) Дмитрий Бондаренко, Игорь Скотников, Валерий Соловьев и Сергей Стрепетов за разработку и промышленное освоение лазерной системы наведения высокоточного оружия.

Данная система применяется на вертолете Ка-52. Она создана с применением последних достижений квантовой электроники, лазерной техники и акустооптики. В ней нет электромеханических узлов.

«Изделие обеспечивает высокоточное наведение одной или двух ракет и необходимую дальность управления, что подтверждено полевыми и натурными испытаниями. По достигнутым техническим характеристикам лазерная система наведения не имеет аналогов в стране и за рубежом. Помимо этого, она отличается высокой степенью унификации и включает в свой состав компоненты, которые производят в Российской Федерации», — отметили на заводе.

На базе лазерной системы наведения вертолета Ка-52 были созданы модификации для применения в составе винтокрылых машин Ка-52К и Ми-171Ш, а также наземного роботизированного комплекса и сторожевого катера.

Применение высокоточных относительно недорогих и адаптируемых под разное вооружение лазерных систем наведения в составе военной техники повышает ее конкурентоспособность и позволяет расширить рынки сбыта.

Справка

Премия Рязанской области по науке и технике имени академика Уткина учредили в 2002. Она присуждается за научные исследования и опытно-конструкторские разработки, примененные на практике.


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