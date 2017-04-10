Шиловец получил два года тюрьмы за нападение на сына с ножом

Житель Шиловского района получил два года тюрьмы за нападение на сына с ножом. Об этом сообщила
Известно, что в ночь на 7 января 29-летний потерпевший, вернувшись домой после «гулянки» пьяным, привел с собой знакомую. На этой почве между ним и отцом, который тоже был пьян, возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый
Утром молодого человека доставили в больницу, откуда медики сообщили о произошедшем в полицию.
Подсудимый полностью признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела с применением особого порядка судебного разбирательства.
Суд признал его виновным и с учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.