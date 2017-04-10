Пропавшего жителя Ряжска нашли погибшим

26-летнего Илью Ермилова из Ряжска нашли погибшим. Об этом сообщили в группе поискового отряда «
Напомним, молодой человек
В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего.
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26-летнего Илью Ермилова из Ряжска нашли погибшим. Об этом сообщили в группе поискового отряда «
Напомним, молодой человек
В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего.
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Требования к перевозкам организованных групп детей очень жесткие.