Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:09, 10 апреля 2017 1 005
 0    0

Пропавшего жителя Ряжска нашли погибшим

Пропавшего жителя Ряжска нашли погибшим

26-летнего Илью Ермилова из Ряжска нашли погибшим. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в понедельник, 10 апреля.

Напомним, молодой человек вышел из дома в воскресенье, 5 февраля. С тех пор его местонахождение было неизвестно.

В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
17:09, 10 апреля 2017
Пропавшего жителя Ряжска нашли погибшим
15:05, 10 апреля 2017
Скончался прокурор Кадомского района
12:58, 10 апреля 2017
В центре Москвы мужчина устроил гонки на «Феррари» 1
12:28, 10 апреля 2017
Житель Ряжского района зарезал сына
12:00, 10 апреля 2017
Двоим рязанцам грозит три года тюрьмы за хранение марихуаны
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
По дороге на соревнования. Как сделать перевозки детей безопасными?

По дороге на соревнования. Как сделать перевозки детей безопасными?

Требования к перевозкам организованных групп детей очень жесткие.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:27, 8 апреля 2017 28 397
На рязанский митинг против террора пришли Любимов, мусульмане и еще пять тысяч человек. Фоторепортаж 7
8:13, 6 апреля 2017 26 960
В аварии с автобусом и фурой под Рязанью погибли два человека и пострадали больше 30
11:03, 31 марта 2017 25 914
В Шилове Любимова накормили блинами и подарили плетеную куклу. Фоторепортаж
10:37, 4 апреля 2017 19 022
Сдали нервы. Рязанец вызвал полицию из-за отсутствия талонов в детской поликлинике 8
12:09, 30 марта 2017 18 554
Любимов посетил завод «Эластик» в Шиловском районе. Фоторепортаж
Все новости
Голосования

Кого из рязанских руководителей вы считаете самым открытым?

Окончание опроса: 13.04.2017
Архив голосований
Форум