Появился фоторепортаж с пожара на Интернациональной улице. Снимки разметила
Напомним, инцидент
Огонь тушили 15 пожарных с помощью пяти машин. Спасатели эвакуировали из дома 12 человек, из которых двое детей. Ранее в сети появилось
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Появился фоторепортаж с пожара на Интернациональной улице. Снимки разметила
Напомним, инцидент
Огонь тушили 15 пожарных с помощью пяти машин. Спасатели эвакуировали из дома 12 человек, из которых двое детей. Ранее в сети появилось
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В Рязанской области созданием современных высокотехнологичных построек занимается инвестиционно-строительная группа «Мармакс».