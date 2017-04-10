Полицейские из девяти городов России сыграют в КВН в Рязани. Четвертьфинал лиги особого статуса «Подъем» пройдет в четверг, 13 апреля.
В игре участвуют девять команд, две из которых играют в телевизионных лигах: московский «Отдел №4» является четвертьфиналистом премьер-лиги, омский «Александр Сергеевич» — первой.
Также в турнире примут участие команды «Смехчающие обстоятельства» (Нижний Новгород), «Новые кадры» (Орел), «Лица полиции» (Уфа), «Сборная ВСИ» (Иркутск), «Большое будущее» (Ростов-на-Дону) и «30 грамм юмора» (Красноярск). Рязань представит «Их разыскивает милиция».
Коллективы посоревнуются в приветствиях и триатлоне.
1/8 финала прошла в Уфе. Четвертьфинал проведут во Дворце культуры РГАТУ, начало в 18:00.
Справка
Лига особого статуса приравнивается к официальным лигам Международного союза КВН. В «Подъеме» участвуют команды силовых структур.
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