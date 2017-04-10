«Первый канал» рассказал о суде рязанских врачей с пациенткой. Выпуск программы «Доброе утро», в котором рассказывали о конфликтах медиков и пациентов, вышел в эфир в понедельник, 10 апреля.
Рязанке диагностировали перелом руки с серьезным смещением. По словам специалистов, такая травма долго не срастается, однако женщина обвинила в этом врачей и подала на них в суд.
«Заседания проходили в рабочие дни, поэтому врачей снимали с дежурств», — рассказали «Первому каналу» в больнице. В итоге суд отклонил иск пациентки.