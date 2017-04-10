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11:25, 10 апреля 2017 189
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О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 8-9 апреля

О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 8-9 апреля

Фото: Pixabay.com

Утро понедельника — подходящее время для того, чтобы вспомнить новости за выходные.

В ночь на субботу рязанцы сняли на видео колонну бронетехники в Дашково-Песочне. Также жители города сфотографировали первую грозу в этом году и обрадовались ей.

Специалисты посоветовали рязанцам обращаться к ним при первых признаках депрессии.

По городу проехала колонна ретро-автомобилей, рязанцы сняли это на видео. В городе задержали серийных автоворов, а касимовец запечатлел разбитую дорогу в районе. Неравнодушные рязанцы сделали из машин надпись «Питер, мы с тобой».

В многоэтажке на Интернациональной улице произошел крупный пожар, погибли два человека. Возле дома №27 по улице Зубковой загорелась сухая трава, около соседнего дома полиция и спасатели проверили бесхозную сумку.

Рязанцы убрали с улиц более 30 тонн мусора, Любимов вышел на субботник в Солотче. Также врио губернатора посетил митинг против террора.

Самым младшим участником масштабной акции «Тотальный диктант» в Рязани стал четвероклассник.

В воскресенье в Рязани освятили вербу и представили премьеру «Дюймовочки» на новый лад.

Очередной рязанец оказался на федеральном телевидении: юрист Максим Евдокимов стал участником «Своей игры» на НТВ. Еще одна новость связанная с телевидением: рязанцы могут задать вопрос Ивану Урганту.


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