О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 8-9 апреля

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Утро понедельника — подходящее время для того, чтобы вспомнить новости за выходные.
В ночь на субботу рязанцы сняли на видео колонну бронетехники в Дашково-Песочне. Также жители города сфотографировали первую грозу в этом году и обрадовались ей.
Специалисты посоветовали рязанцам обращаться к ним при первых признаках депрессии.
По городу проехала колонна ретро-автомобилей, рязанцы сняли это на видео. В городе задержали серийных автоворов, а касимовец запечатлел разбитую дорогу в районе. Неравнодушные рязанцы сделали из машин надпись «Питер, мы с тобой».
В многоэтажке на Интернациональной улице произошел крупный пожар, погибли два человека. Возле дома №27 по улице Зубковой загорелась сухая трава, около соседнего дома полиция и спасатели проверили бесхозную сумку.
Рязанцы убрали с улиц более 30 тонн мусора, Любимов вышел на субботник в Солотче. Также врио губернатора посетил митинг против террора.
Самым младшим участником масштабной акции «Тотальный диктант» в Рязани стал четвероклассник.