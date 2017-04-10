Находящегося в федеральном розыске рязанца поймали на Кавказе

Транспортные полицейские Северо-Кавказского региона поймали 34-летнего мужчину, которого разыскивала рязанская полиция, сообщает
На железнодорожном вокзале сотрудники патрульно-постовой службы вместе с отделом оперативно-розыскной информации поймали мужчину 1983 года рождения, находящегося в федеральном розыске в УМВД России по Рязанской области.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Пытаясь избежать уголовного преследования, злоумышленник скрылся, после чего его объявили в розыск.