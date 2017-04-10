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14:17, 10 апреля 2017 197
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Любимов выразил соболезнования калужанам в связи со смертью Виктора Гриба

Любимов выразил соболезнования калужанам в связи со смертью Виктора Гриба

Любимов выразил соболезнования калужанам в связи со смертью Виктора Гриба. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Николай Любимов направил телеграммы семье Гриба, губернатору Калужской области и депутатам законодательного собрания.

«Безвременный уход из жизни Председателя Законодательного Собрания Калужской области Виктора Николаевича Гриба — это большая и невосполнимая утрата. В памяти родных, коллег, земляков он навсегда останется профессионалом высочайшего уровня, ответственным руководителем, глубоко порядочным, отзывчивым человеком», — отметил врио рязанского губернатора.

Напомним, председатель Заксобрания Калужской области Виктор Гриб скончался в воскресенье, 9 апреля, во время отпуска в Рязани.


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