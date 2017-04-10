Любимов выразил соболезнования калужанам в связи со смертью Виктора Гриба. Об этом сообщила
Николай Любимов направил телеграммы семье Гриба, губернатору Калужской области и депутатам законодательного собрания.
«Безвременный уход из жизни Председателя Законодательного Собрания Калужской области Виктора Николаевича Гриба — это большая и невосполнимая утрата. В памяти родных, коллег, земляков он навсегда останется профессионалом высочайшего уровня, ответственным руководителем, глубоко порядочным, отзывчивым человеком», — отметил врио рязанского губернатора.
Напомним, председатель Заксобрания Калужской области Виктор Гриб