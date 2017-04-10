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13:58, 10 апреля 2017 436
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Фразу «Питер, мы с вами» выстроили из 90 машин. Видео

Фразу «Питер, мы с вами» выстроили из 90 машин. Видео

Фото: © RZN.info / Елизавета Оцепаева

В акции рязанских водителей, которую 9 апреля провели в память о погибших при взрыве петербуржцах, участвовали 90 автомобилей. Из них выстроили фразу «Питер, мы с вами».

Неравнодушные горожане начали съезжаться в назначенное место еще с шести часов. Перед началом построения организаторы всех проинструктировали, после чего стали постепенно отправлять на размеченную территорию выбранные авто. Все машины сложились в нужную картинку спустя пару часов.

«Рязанское автомобильное сообщество не могло остаться в стороне от этой трагедии, — отметил его руководитель Георгий Парублев. — Конечно, можно было присоединиться к другим акциям и митингам, но так как мы вне политики, решили создать что-то свое».

По словам организаторов, большинство заявок на участие в акции (более 60) поступило в первые два часа после объявления набора, остальные — в течение суток.

На мероприятии не было призывов и лозунгов. Собравшиеся выстроились перед надписью «Питер, мы с вами», зажгли свечи и почтили память жертв теракта минутой молчания.


Фото: © RZN.info / Елизавета Оцепаева

© RZN.info

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